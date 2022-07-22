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В НБУ объяснили, как повлияет на жизнь украинцев изменение курса гривны

Малиновская Ангелина редактор ленты

Изменение Нацбанком официального курса гривны к доллару отразится на украинцах, которые получают доход в национальной валюте.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

– Для обычных граждан – зависит от того, в каком виде они получают доходы, какие товары они покупают – конечно, это решение будет иметь определенные эффекты. Для граждан, получающих доходы в гривне, стоимость жизни несколько вырастет из-за определенного переноса коррекции обменного курса на цены, на инфляцию. Хотя, по нашему мнению, по нашим оценкам, этот перенос не будет значительным – у нас инфляция гораздо больше повышается из-за эффектов войны на предложение товаров, на стоимость логистики, на стоимость товаров на мировых товарных рынках, – гвоорит Николайчук.

Однако для тех украинцев, которые, например, продают свои товары и услуги на зарубежных рынках и получают поступления в иностранной валюте, доходы наоборот вырастут.

Николайчук подчеркнул, что Нацбанку будет легче удерживать ситуацию на валютном рынке сбалансированной, и это решение в том числе направлено на избежание макрофинансовой дестабилизации.

— Так же и для бюджета это решение достаточно выгодно, поскольку бюджет часть своих доходов получает от налогов на импорт, понимая, что импорт в гривневом эквиваленте вырастет, его стоимость, больше будут и доходы бюджета. Также сейчас правительство получает значительную часть своего финансирования в виде средств от официальных партнеров как кредиты, гранты в валюте, и, собственно, в гривневом эквиваленте из-за нашего решения его возможности финансировать дефицит бюджета за счет внешних ресурсов растут, — отметил замглавы НБУ.

Напомним, что Национальный банк Украины 21 июля, впервые за почти пять месяцев полномасштабной войны, скорректировал официальный курс доллара по отношению к гривне, увеличив его на 25% – до 36,5686 грн.

Фото: Depositphotos

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