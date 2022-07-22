У НБУ пояснили, як вплине на життя українців зміна курсу гривні

Зміна Нацбанком офіційного курсу гривні до долара позначиться на українцях, які отримують доход в національній валюті.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

– Для звичайних громадян – залежить від того, в якому вигляді вони отримують доходи, які товари вони купують – звичайно, це рішення матиме певні ефекти. Для тих громадян, які отримують доходи в гривні, вартість життя дещо зросте через певний перенос корекції обмінного курсу на ціни, на інфляцію. Хоча, на нашу думку, за нашими оцінками, цей перенос не буде значним – у нас інфляція набагато більше підвищується через ефекти війни на пропозицію товарів, на вартість логістики, на вартість товарів на світових товарних ринках, – сказав Ніколайчук.

Проте, для тих українців, які, наприклад, продають свої товари та послуги на закордонних ринках і отримують надходження в іноземній валюті, доходи навпаки зростуть.

Ніколайчук наголосив, що Нацбанку буде легше утримувати ситуацію на валютному ринку збалансованою, і це рішення в тому числі спрямовано на уникнення макрофінансової дестабілізації.

– Так само і для бюджету це рішення є досить вигідним, оскільки бюджет частину своїх доходів отримує від податків на імпорт, розуміючи, що імпорт в гривневому еквіваленті зросте, його вартість, більшими будуть і доходи бюджету. Так само зараз уряд отримує значну частину свого фінансування у вигляді коштів від офіційних партнерів як кредити, гранти у валюті, і, власне, у гривневому еквіваленті через наше рішення його можливості фінансувати дефіцит бюджету за рахунок зовнішніх ресурсів зростають, – зазначив заступник голови НБУ.

Нагадаємо, що Національний банк України 21 липня, вперше за майже п’ять місяців повномасштабної війни, скоригував офіційний курс долара до гривні, збільшивши його на 25% – до 36,5686 грн.

Фото: Depositphotos

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