В PinchukArtCentre впервые представили пьесу Николая Кулиша на английском

Быть на культурной карте мира – не менее важно, чем на политической или экономической. Но культурная дипломатия – то направление, которое пока, к сожалению, несколько недооценивают. Однако о ней активно заботятся неравнодушные активисты. Вчера в Пинчук Арт центре состоялась презентация культурного проекта, призванного углубить сотрудничество между британскими и украинскими театрами.

Украинская драма в исполнении британских актеров. На импровизированной сцене в Пинчук Арт центре – первая в мире англоязычная версия пьесы Николая Кулиша – Маклена Грасса в исполнении театра из Великобритании. Это острая социально-психологическая драма о голоде, безработица, неравенство общества и тревогу за него.

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Новая жизнь в классический украинский шедевр вдохнула режиссер из Великобритании – Мария Монтегю, которая перевела и адаптировала пьесу на современный лад. Она мечтала ставить российских Чехова и Станиславского, но влюбилась в наших Леся Курбаса и Николая Кулиша, когда изучала украинский театр в Кембридже. Ее Маклену уже увидела британская публика – и осталась в восторге.

Именно коммуникацию с миром через искусство считает одним из важнейших и эффективных путей развития для Украины Лиза Ясько. Она – первая украинская студентка школы государственного управления в Оскфорде. Получив образование в Великобритании, поняла, что нам есть что показать миру и мы обязательно должны быть не только на его политической, но и на культурной карте.

Поэтому Лиза основала проект Желто-голубая стратегия, благодаря которому хочет популяризировать наши культурные традиции и ценности на весь мир. И именно театр – один из самых мощных инструментов. Поэтому после британских актеров на сцену выходят и наши.

Гротескная и провокационная постановка украинского театра Мизантроп – политическая сатира на власть и кровожадную диктатуру. Именно с этим представлением наша команда поедет в Великобританию в один из крупнейших мировых театральных фестивалей, впервые в новейшей истории. Соучредитель команды Дмитрий Саратский говорит – это шанс для отечественного театра заявить о себе и наконец выйти из культурной изоляции.

Участники встречи уверены – украинское искусство может быть не просто популярным, но и прибыльным, и даже способно притягивать в страну огромные инвестиции.

Напомним, в Киеве бабушка открыла собственный театр.

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