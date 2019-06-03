Коллектив Днепровского академического музыкально-драматического театра им. Шевченко, который сейчас с творческим визитом пребывает в Канаде, принял участие в The Mississauga Ukrainian Festival – фестивале украинской культуры и идентичности в пригороде Торонто – городе Миссиссага.

Для юных гостей фестиваля презентовали украинскую классику – по-новому интерпретированную сказку Коза-Дереза.

– Игра актеров – супер! Очень удивился, когда узнал, что театр приехал к нам из самого Днепра. Я слышал, что это русскоязычный регион и там близко к войне. Но приятно, что люди уважают украинский язык и сделали такую ​​классную интерпретацию известной сказки, – поделился своими эмоциями украинский канадец Александр Фурман.

Коллектив театра представил музыкальные и танцевальные номера, отдельно – урывки из драматического спектакля-концерта Игоря Кирильчатенка АТО – Ангелы тебя оберегают.

– Ангелы тебя оберегают – это уже новая украинская драматургия, с которой мы хотим познакомить широкие круги канадского общества. Конечно, это военная тематика, проблемы жизни и смерти, нравственного выбора – когда сталкиваешься не только с открытым врагом – Россией, но и равнодушием наших собственных людей. Такие моменты понятны всем, где бы вы не жили, – рассказывает режиссер Игорь Кирильчатенко.

Канадец из Украины Сергей Байда, который стал свидетелем выступления, говорит, что очень рад попасть на выступление такого именитого профессионального театра.

– О Днепре знаю немного – там около миллиона населения и близко к войне. Я в Канаде с 1993 года, но слежу за тем, что происходит в Украине, – добавил он.

В этом году The Mississauga Ukrainian Festival проиходит в пятый раз. У него есть государственная поддержка, он встречает гостей на центральной площади Миссиссаги – города с населением в 700 тыс и который является шестым по количеству популяции в Канаде.

В этом году в фестивале приняли участие 20 коллективов.

– The Mississauga Ukrainian Festival – это демонстрация украинской культуры на глазах всех канадцев, в отличие от других украинских фестивалей, которые проходят в украинских домах, являясь внутренним праздником для нас. Поэтому фестиваль на центральной площади города – он для всех канадцев, – отметил соорганизатор мероприятия Юрий-Роман Клюфас.

Также организаторы стараются, чтобы в каждом городе Канады были интересные фестивали

– Украинцы в Канаде – это не эмигранты! Это настоящие канадцы, которые приехали 125 лет назад и уже 6 поколений живут здесь. Мы пропагандируем украинскую культуру и счастливы, что у нас есть возможность благодаря фонду Солидарность и Александру Петровскому привезти сюда замечательный театральный коллектив из Днепра, – добавил соорганизатор фестиваля и известный скрипач-виртуоз Василий Попадюк.

Среди многотысячной аудитории фестиваля – канадский политик Иван Бейкер, депутат Законодательной ассамблеи штата Онтарио. Он выступает за немедленное предоставление Украине летального оборонительного вооружения, учитывая продолжающуюся агрессию Российской Федерации.

– Визит Днепровского драматического театра – это уникальная возможность, чтобы наша украинская община в Канаде постигла, чем на самом деле является украинское наследие. Спасибо всем 27 членам днепровской трупы, которые приехали в Канаду. Я знаю, что люди Днепра очень пострадали от агрессии России. Но они очень отважные и борются, чтобы защитить Украину. Я очень благодарен Днепру за это, – говорит Иван Бейкер.

Самим работникам театра очень приятно, что о нем знают и за границей.

– Очень приятно, что Украину знают в Канаде, знают нашу беду, знают о наших проблемах и успехах, знают, что есть такой театр у нас в Днепре, первый государственный, украинский, сейчас уже Национальный театр имени Тараса Шевченко, которому уже 100 лет. Театр, который не изменил никогда ни языку, ни культуре, ни нашим корням. И когда об этом знают и говорят за рубежом – нам очень приятно, – отметила директор театра, заслуженная артистка Украины Оксана Петровская.

Творческий визит Днепровского академического музыкально-драматического театра им. Шевченко в Канаду продлится до 5 июня.

Днепровский академический музыкально-драматический театр им. Шевченко основан 23 августа 1918 года указом гетмана Украины Павла Скоропадского. С 1927 года постоянное место пребывания театра – город Днепр.

На сцене театра выступали Лесь Курбас, Гнат Юра, Наталия Ужвий, Николай Садовский, Леонид Заднепровский, Лидия Кушкова. Среди современных актеров – ветераны войны на востоке Украины.

Коллектив театра дал пять концертов в зоне АТО и в местах дислокации ООС.

С 2016 года театр возглавляет Оксана Петровская, заслуженная артистка Украины, ведущий мастер сцены, кавалер ордена князя Владимира Великого III степени, а с 2018 года Днепровский академический музыкально-драматический театр им. Шевченко получил статус Национального.

Театр пока единственный в Днепре с исключительным украиноязычным репертуаром.

К слову, ранее мы писали, что Канада дает $105 млн на военную поддержку Украины.