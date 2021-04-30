В Праге люди вышли на митинг из-за пророссийских взглядов президента Земана

В центре Праги более 10 тыс. человек вышли на протест против президента Милоша Земана с плакатами Предатель и Агент Кремля. Все митингующие были в масках и соблюдали дистанцию.

Поводом к митингу стали откровенно пророссийские взгляды чешского главы государства.

Людей возмутило то, что в минувшее воскресенье Милош Земан публично усомнился в причастности российских спецслужб к взрывам на чешском складе амуниции 2014 года.

– Мы должны снова четко сказать “нет” влиянию президента Земана, учитывая нынешнюю позицию нашей страны по отношению к России, – заявила представительница движения Миллион моментов за демократию Хана Страсакова.

Расследование взрывов в Врбетице

В апреле президент Чехии Милош Земан заявил, что следствие рассматривает две версии взрыва на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году – неосторожное обращение с боеприпасами и возможную причастность спецслужб других государств.

Слова Земана раскритиковал глава МВД Чехии Ян Хамачек.

Впоследствии премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что единственная версия, которую рассматривает чешские власти по взрывам в Врбетице, – это причастность к ним российских спецслужб.

Подробнее о расследовании взрывов во Врбетице читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Policie ČR

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