У Празі люди вийшли на мітинг через проросійські погляди президента Земана
У центрі Праги понад 10 тис. людей вийшли на протест проти президента Мілоша Земана з плакатами Зрадник і Агент Кремля. Усі мітингувальники були в масках та дотримувалися дистанції.
Приводом до мітингу стали відверто проросійські погляди чеського очільника.
Людей обурило те, що минулої неділі Мілош Земан публічно засумнівався в причетності російських спецслужб до вибухів на чеському складі амуніції 2014 року.
– Ми маємо знову чітко сказати “ні” впливу президента Земана, з огляду на нинішню позицію нашої країни стосовно Росії, – представниця руху Мільйон моментів за демократію Хана Страсакова.
Розслідування вибухів у Врбетіце
У квітні президент Чехії Мілош Земан заявив, що слідство розглядає дві версії вибуху на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році – необережне поводження з боєприпасами й можливу причетність спецслужб інших держав.
Слова Земана розкритикував голова МВС Чехії Ян Хамачек.
Згодом прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що єдина версія, яку розглядає чеська влада щодо вибухів у Врбетіце, – це причетність до них російських спецслужб.
Детальніше про розслідування вибухів у Врбетіце читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Policie ČR