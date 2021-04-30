У Празі люди вийшли на мітинг через проросійські погляди президента Земана

У центрі Праги понад 10 тис. людей вийшли на протест проти президента Мілоша Земана з плакатами Зрадник і Агент Кремля. Усі мітингувальники були в масках та дотримувалися дистанції.

Приводом до мітингу стали відверто проросійські погляди чеського очільника.

Людей обурило те, що минулої неділі Мілош Земан публічно засумнівався в причетності російських спецслужб до вибухів на чеському складі амуніції 2014 року.

– Ми маємо знову чітко сказати “ні” впливу президента Земана, з огляду на нинішню позицію нашої країни стосовно Росії, – представниця руху Мільйон моментів за демократію Хана Страсакова.

Розслідування вибухів у Врбетіце

У квітні президент Чехії Мілош Земан заявив, що слідство розглядає дві версії вибуху на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році – необережне поводження з боєприпасами й можливу причетність спецслужб інших держав.

Слова Земана розкритикував голова МВС Чехії Ян Хамачек.

Згодом прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що єдина версія, яку розглядає чеська влада щодо вибухів у Врбетіце, – це причетність до них російських спецслужб.

Детальніше про розслідування вибухів у Врбетіце читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Policie ČR

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