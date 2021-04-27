Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что единственная версия, которую рассматривают чешские власти относительно взрывов во Врбетице — это причастность к ним российских спецслужб.

Ранее президент страны Милош Земан заявил, что следствие рассматривает две версии, среди которых — неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность спецслужб других государств.

Глава МВД Чехии Ян Хамачек также раскритиковал слова Земана и отметил, что это никак не помогло стране.

— На самом деле больше всего этому обрадовались в Москве. Он добавил вторую версию. Я не знаю, почему президент так сказал, это не сильно помогло Чешской Республике, — сказал Хамачек.

Расследование Bellingcat

Взрывы складов боеприпасов в чешском городке Врбетице были частью военной операции РФ против Украины, чтобы лишить ее мощи и обезоружить, говорится в расследовании Bellingcat.

На складах хранилось оружие, предназначенное для импорта в Украину и Сирию, а использовала помещения болгарская фирма EMCO, которая принадлежала предпринимателю Эмилиану Гебреву, на которого было совершено покушение.

Источник: Ceska Televize