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В Тюмени провели антитеррористическую операцию против ИГИЛ

В российской Тюмени провели антитеррористическую операцию против боевиков ИДИЛ.

По данным российских следователей, двое вооруженных сторонников Исламского государства планировали теракт в городе.

Они находились в одном из частных домов. Силовики его окружили и предложили сдаться, однако подозреваемые открыли огонь. Во время перестрелки их убили. Пострадавших среди гражданского населения нет.

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Напомним, Кремль прислал войска в Сирию под лозунгом – бороться с исламистами на расстоянии, чтобы не допустить их в Россию.

Операция на Ближнем Востоке продолжается несколько лет, а исламское государство все больше проникает в Россию.

К слову, в Киеве возле посольства РФ прогремел взрыв.

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