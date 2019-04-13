В Тюмени провели антитеррористическую операцию против ИГИЛ
В российской Тюмени провели антитеррористическую операцию против боевиков ИДИЛ.
По данным российских следователей, двое вооруженных сторонников Исламского государства планировали теракт в городе.
Они находились в одном из частных домов. Силовики его окружили и предложили сдаться, однако подозреваемые открыли огонь. Во время перестрелки их убили. Пострадавших среди гражданского населения нет.
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Напомним, Кремль прислал войска в Сирию под лозунгом – бороться с исламистами на расстоянии, чтобы не допустить их в Россию.
Операция на Ближнем Востоке продолжается несколько лет, а исламское государство все больше проникает в Россию.
К слову, в Киеве возле посольства РФ прогремел взрыв.