У Тюмені провели антитерористичну операцію проти ІДІЛ

У російській Тюмені провели антитерористичну операцію проти бойовиків ІДІЛ.

За даними російських слідчих, двоє озброєних прихильників Ісламської держави планували теракт у місті.

Вони перебували в одному з приватних будинків. Силовики його оточили і запропонували здатися, однак підозрювані відкрили вогонь. Під час перестрілки їх вбили. Потерпілих серед цивільного населення немає.

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Нагадаємо, Кремль надіслав війська у Сирію під гаслом – боротися з ісламістами на відстані, щоб не допустити їх у Росію.

Операція на Близькому сході триває кілька років, а ісламська держава дедалі більше проникає в Росію.

До слова, у Києві біля посольства РФ прогримів вибух.

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