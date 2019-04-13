Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ / Росія

У Тюмені провели антитерористичну операцію проти ІДІЛ

У російській Тюмені провели антитерористичну операцію проти бойовиків ІДІЛ.

За даними російських слідчих, двоє озброєних прихильників Ісламської держави планували теракт у місті.

Вони перебували в одному з приватних будинків. Силовики його оточили і запропонували здатися, однак підозрювані відкрили вогонь. Під час перестрілки їх вбили. Потерпілих серед цивільного населення немає.

Читайте: У Сирії від ІДІЛ зачистили останнє місто – ЗМІ

Нагадаємо, Кремль надіслав війська у Сирію під гаслом – боротися з ісламістами на відстані, щоб не допустити їх у Росію.

Операція на Близькому сході триває  кілька років, а ісламська держава дедалі більше проникає в Росію.

До слова, у Києві біля посольства РФ прогримів вибух.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

5 років АТО. Як починалася війна на Донбасі та як звільняли Краматорськ
У Сирії від ІДІЛ зачистили останнє місто – ЗМІ
У Борисполі затримали небезпечного бойовика ІДІЛ
ФСБ поширює маячню про співпрацю України з ІДІЛ – СБУ
У Чечні терористи ІДІЛ атакували поліцейських
СБУ: Загроза теракту ІДІЛ у Києві – фейк
Ліга Чемпіонів у Києві: ІДІЛ пригрозив терактом – ЗМІ
ІДІЛ настане кінець: коаліція США розпочала операцію у Сирії

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка