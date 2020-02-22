У заповіднику Холодний Яр розквітли 60 га червонокнижних підсніжників

На Черкащині вже розквітли червонокнижні підсніжники. У заповіднику Холодний Яр квітами вкриті 60 га.

А ще 20 років тому, коли створювали ботанічний заказник, підсніжники росли всього на півтора гектарах. Причому, браконьєри нищили квіти, зрізали і продавали. Аж доки на захист рідкісної рослини не стали студенти-екологи й біологи.

Студенти охороняють місцину як волонтери вже 19 років поспіль. Цілодобово стережуть красу від початку і до кінця цвітіння. Встановили таблички, галявини огородили.

Зазвичай підсніжники починають квітувати, щойно сходить сніг. Безсніжна і тепла цьогорічна зима ввела в оману первоцвіт. Пагони з’явилися ще в січні, а в лютому подарували справжню квітучу весну.

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