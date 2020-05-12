Uber Eats в Украине: почему и когда прекращает работу

Платформа доставки еды Uber Eats уходит с украинского рынка с 3 июня. Несмотря на то, что во время карантина возросло количество заказов — работать в Украине в направлении доставки компании невыгодно. Уже летом в Uber останется просто такси.

Но несмотря на то, что на улицах сотни работников с брендированными рюкзаками, и казалось компании должны получать хорошую выручку, ситуация противоположная. Несколько дней назад зарубежная компания Uber объявила: уже в начале лета их сервис по доставке еды в Украине не будет. Потому что убыточно. Услугу также не будут предоставлять в Чехии, Египте, Румынии и Саудовской Аравии.

В другом популярном сервисе доставки нам объясняют: количество заказов от начала карантина действительно возросло. Иногда даже вдвое, есть много новых клиентов. Все чаще заказывают доставку из супермаркетов и аптек. Но в то же время уменьшился средний чек заказов, потому что украинцы сейчас экономят. Зато выросло среднее расстояние, которое преодолевает курьер. И факторы дают минус в доходах

Факты ICTV ранее писали о том, что Uber Eats прекратит работу в Украине с 3 июня.

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