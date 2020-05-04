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Факты / Украина / Общество

Uber Eats прекратит работу в Украине с 3 июня

Сервис по доставке еды Uber Eats сообщил о прекращении работы в Украине с 3 июня 2020 года.

— Мы приняли трудное решение о прекращении работы Uber Eats в Украине с начала июня. Это продолжение нашей стратегии по концентрации усилий и ресурсов на главных рынках Uber Eats во всем мире, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Uber Eats подчеркнули, что тщательно изучили бизнес-показатели на конкурентном рынке доставки еды.

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В компании отметили, что планируют сделать все возможное, чтобы минимизировать влияние этого решения на сотрудников, рестораны-партнеры, партнеров по доставке и клиентов.

— Мы планируем и в дальнейшем инвестировать в развитие наших сервисов в Украине, предлагая людям доступ к безопасной, доступной и надежной мобильности с приложением Uber. Мы продолжим инвестировать в наши надежные партнерские отношения с водителями и партнерами, — добавили в Uber Eats.

Uber Eats прекратит работу в Украине с 3 июня

Uber — международная технологическая компания, которая работает в более чем 700 городах в 70 странах.

На украинском рынке UberEats появилась в феврале 2019 года. Сейчас сервис работает в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Виннице и Днепре.

Напомним, Факты ICTV рассказывали о работе в службах доставки в Украине и какую еду украинцы любят заказывать чаще всего.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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