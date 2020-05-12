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Uber Eats в Україні: чому та коли припиняє роботу

Платформа доставки їжі Uber Eats йде з українського ринку з 3 червня. Попри те, що під час карантину зросла кількість замовлень – працювати в Україні у напрямку доставки компанії невигідно. Вже влітку в Uber залишиться просто таксі.

Та попри те, що на вулицях сотні працівників з брендованими рюкзаками, і здавалося компанії мали б отримувати хорошу виручку, ситуація протилежна. Декілька днів тому закордонна компанія Uber  оголосила: вже на початку літа їхній сервіс з доставки їжі, в Україні не працюватиме. Бо збитково. Послугу також не надаватимуть у Чехії, Єгипті, Румунії та Саудівській Аравії.

В іншому популярному сервісі доставки нам пояснюють: кількість замовлень від початку карантину і справді зросла. Подекуди навіть удвічі, є багато нових клієнтів. Дедалі частіше замовляють доставку з супермаркетів та аптек. Але водночас зменшився середній чек замовлень, бо українці зараз економлять.  Натомість зросла середня відстань, яку долає кур’єр. І фактори дають мінус у прибутках.

Факти ICTV раніше писали про те, що Uber Eats припинить роботу в Україні з 3 червня.

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