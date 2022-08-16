Україна диктуватиме умови з позиції сили: Подоляк пояснив, коли можливі переговори з РФ

Переговори з агресором Росією можуть відбутися тільки після низки тактичних поразок російських військ на полі бою. Тоді Київ зможе розмовляти з Москвою з позиції сили.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

– Сьогодні ми вважаємо, що Росія може сісти за стіл переговорів тільки після того, як отримає низку тактичних поразок на полі бою, щоб все ж таки зрозуміти, що таке переговорний процес. Оскільки останні 30 років РФ сідає за стіл переговорів, вважаючи, що має лише дві форми ведення діалогу: це ультиматум і шантаж, – наголосив він.

Подоляк нагадав, що РФ постійно використовувала методи шантажу, а Європа не хотіла конфліктувати з Москвою. Водночас Україна в переговорах з Росією займає достатньо жорстку позицію.

– Але ми маємо отримати низку тактичних перемог для того, щоб можна було розмовляти з Росією за столом переговорів з позиції сили, – додав радник керівника ОПУ.

Подоляк зазначив, що Росія – неадекватна країна, з якою важко про щось розмовляти. І лише після тактичних поразок російських військ в України з’явиться можливість диктувати свої умови.

– Це питання фіксації успіхів України. Наприклад, ми звільнили територію, вийшли на міжнародно визнані кордони 1991 року. Після цього ми маємо зафіксувати факт того, що в нас є конкретний кордон, і які безпекові правила працюватимуть на цьому кордоні. І це ми повинні зафіксувати з РФ, – заявив він.

Подоляк також пояснив, що мається на увазі під суттєвими тактичними поразками РФ. За його словами, це ситуація, коли буде знищена велика кількість живої сили у військах Росії, і агресор зрозуміє, що вже не має ресурсу для подальшого активного просування.

– Це нам дозволить дуже короткий проміжок часу розмовляти з РФ з позиції сили за столом переговорів. І сказати: дивіться, транскордонні безпекові правила будуть такі й такі. І зафіксувати всі потрібні для України міжнародні альянси, економічні альянси, безпекові гарантії в цей проміжок часу. От для цього нам буде потрібен переговорний майданчик, на якому ми це зафіксуємо. І Росія буде змушена це все визнати як невід’ємне право України, – підсумував Подоляк.

На початку серпня президент Володимир Зеленський наголошував, що якщо РФ проведе псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях, то закриє для себе будь-яку можливість переговорів з Україною.

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