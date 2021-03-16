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Украина не остановит вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca

Эпидситуация с распространением коронавируса в Украине становится напряженной, однако до сих пор страна не вышла на 14 тыс. вакцинаций в сутки препаратом AstraZeneca/CovieShield.

В Минздраве вину перекладывают на регионы, а медики на местах жалуются, что более чем за две недели вакцинации нет нормальной координации с врачами, которые готовы прививаться.

Обещают, что процесс пойдет быстрее и более слаженно с 22 марта, когда в больницах заработают кабинеты прививок.

Многие европейские страны отказываются от вакцины AstraZeneca/CovieShield якобы из-за образования тромбов, однако наши медики говорят, что Европа использует препарат, изготовленный именно в Британии, а не в Индии. А украинцев прививают вакциной индийского производства.

В Минздраве настаивают, что Украина не будет отказываться от использования вакцины CovieShield, потому что альтернативы сейчас нет.

— Эти вакцины безопасны и эффективны. Давайте потом вы будете ругать меня, говорить, что все провалили, но нам нужно сейчас вакцинировать людей. Единственная просьба — прекратить политизировать эту тематику, — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, еще полтора миллиона доз препарата AstraZeneca/CovieShield должны прибыть в Украину до конца месяца.

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По состоянию на 16 марта в Украине за сутки от коронавируса вакцинировались 8 928 человек.

В целом с начала кампании первую дозу вакцины AstraZeneca/CovieShield получили 62 083 человека.

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