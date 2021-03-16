Україна не зупинить вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca

Епідситуація з поширенням коронавірусу в Україні стає напруженішою, проте досі країна не вийшла на 14 тис. вакцинацій на добу препаратом AstraZeneca/CovieShield.

У МОЗ провину перекладають на регіони, а медики на місцях нарікають, що за понад два тижні вакцинації досі немає нормальної координації з лікарями, які готові щепитися.

Обіцяють, що процес пІде швидше та злагодженіше з 22 березня, коли у лікарнях запрацюють кабінети щеплень.

Багато європейських країн відмовляються від вакцини AstraZeneca/CovieShield нібито через утворення тромбів, проте наші медики кажуть, що Європа використовує препарат, виготовлений саме у Британії, а не в Індії. А українців щеплюють вакциною індійського виробництва.

У МОЗ наполягають, що Україна не відмовлятиметься від використання вакцини CovieShield, бо альтернативи зараз немає.

– Ці вакцини безпечні і ефективні. Давайте потім ви будете сварити мене, говорити, що все провалили, але нам потрібно зараз вакцинувати людей. Єдине прохання – припинити політизувати цю тематику, – заявив міністр охорони здоров`я Максим Степанов.

За його словами, ще півтора мільйона доз препарату AstraZeneca/CovieShield мають прибути в Україну до кінця місяця.

Станом на 16 березня в Україні за добу від коронавірусу вакцинувалися 8 928 осіб.

Загалом з початку кампанії першу дозу вакцини AstraZeneca/​CovieShield отримали 62 083 людини.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.