Украина предлагает НАТО пропустить этап ПДЧ на пути к членству в Альянсе — Стефанишина

Украина будет требовать гарантий безопасности от НАТО еще до вступления в этот военно-политический блок.

Об этом в эфире национального телемарафона ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Она пояснила, что решение Киева присоединиться к Североатлантическому альянсу по ускоренной процедуре не прописано юридически, но Киев в своем решении ссылается на опыт Финляндии и Швеции, которые завершают присоединение к Альянсу.

— НАТО и все страны признали полную совместимость и соответствие стандартам НАТО еще до подачи заявки на членство. Логика наша заключается в том, что мы выполняем годовые национальные программы, которые соответствуют формату ПДЧ (План действий по членству в Альянсе, — Ред.) и официально оценивались НАТО. Поэтому мы можем пропустить этап ПДЧ и присоединиться к НАТО на основе того прогресса, который у нас есть уже сейчас, — сказала Стефанишина.

Вице-премьер-министр рассказала, что обращение президента Владимира Зеленского о членстве в Североатлантическом альянсе уже на пути в Брюссель и в ближайшее время поступит в штаб-квартиру НАТО.

— Важно, что в этом обращении президент, спикер парламента и премьер-министр обосновывают подачу заявки на членство именно сейчас срочностью ситуации и экстраординарными событиями мирового масштаба, требующими экстраординарных решений, — сказала она.

Министр пояснила, что Украина в обращении ссылается на угрозу военной эскалации и ядерный шантаж со стороны Кремля.

— Мы призвали НАТО перейти к активному сдерживанию Российской Федерации и предложили дать четкий сигнал о том, что Украина станет членом НАТО и рассмотреть международные гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине союзниками на период до членства и до завершения войны, — сказала Ольга Стефанишина.

Она добавила, что за основу в предложении Украины для штаб-квартиры Альянса в Брюсселе стала концепция Киевского договора безопасности, который был предложен группой во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Министр рассказала, что на пути к членству Украины в НАТО необходимо будет внедрить ряд реформ, в частности Копенгагенским критериям, а именно: вопросы верховенства права, права человека и свободы прессы.

Ольга Стефанишина отметила, что решение о принятии Украины в НАТО не принимается за один день, а для этого придется пройти “большой по объему политической работы путь”, но на этом пути были сделаны главные шаги.

Фото: Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

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