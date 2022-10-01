Октябрь, 01 в 14:45

Украина едва ли не больше всего среди стран Европы близка к выполнению тех требований, которые выдвигаются для членства в НАТО.

Такое мнение выразил экс-замначальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире марафона на телеканале FreeДом.

– Сейчас, я не побоюсь такой оценки, Украина среди европейских стран, ее Силы обороны наиболее близки к выполнению тех требований, которые предъявляются к члену НАТО, — подчеркнул Романенко.

Он уточнил, что нет ни одного члена НАТО, который бы в полном объеме выполнил требования, а их более 2 тыс. Кроме того, по словам Романенко, сейчас значительная часть государств Альянса имеют уже меньшие показатели, чем Украина в освоении этих требований.

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Он объяснил, что в вопросе вступления в НАТО ключевым является даже не выполнение перечня требований, а готовность страны выполнять обязанности члена блока.

Романенко также отметил, что в последнее время НАТО отстает в реагировании на угрозы в сфере безопасности как в Европе, так и в мире. В качестве примера он напомнил об отсутствии должной реакции Альянса на аннексию Крыма Россией в 2014 году.

– Руководители НАТО, многих государств Альянса – европейских и мировых – постоянно отстают в оценке ситуации безопасности и пытаются как-то ее догнать. Мы видим, как это сработало в 2014 году, когда нас подталкивали к тому, что не нужно противостоять, что все вопросы будут решены мирным путем. И поскольку наше военно-политическое руководство в тот момент в основном прислушивалось к таким рекомендациям, у нас возникли проблемы, переросшие в войну на Востоке, — объяснил эксперт.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Теперь все страны блока должны оформить приглашение нашему государству.

Заявку уже поддержали Канада и страны Балтии. В то же время в США заявили, что вступление Украины в НАТО “следует начать в другое время”.

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Источник: Телеканал FreeДом