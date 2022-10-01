Україна пропонує НАТО пропустити етап ПДЧ на шляху до членства в Альянсі – Стефанішина

Україна вимагатиме безпекових гарантій від НАТО ще до вступу у цей військово-політичний блок.

Про це в ефірі національного телемарафону ведучому ICTV Вадиму Карп’яку розповіла віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Вона пояснила, що рішення Києва приєднатись до Північноатлантичного альянсу за пришвидшеною процедурою не прописана юридично, але Київ у своєму рішенні посилається на досвід Фінляндії та Швеції, які завершують приєднання до Альянсу.

– НАТО та всі країни визнали повну сумісність та відповідність стандартам НАТО ще до подання заявки на членство. Логіка наша полягає в тому, що ми виконуємо річні національні програми, які відповідають формату ПДЧ (План дій щодо членства в Альянсі, – Ред.) та офіційно оцінювались НАТО. Тому ми можемо пропустити етап ПДЧ та приєднатись до НАТО на основі того прогресу, який в нас є вже зараз, – сказала Стефанішина.

Віцепрем’єр-міністерка розповіла, що звернення президента Володимира Зеленського щодо членства в Північноатлантичному альянсі вже на шляху до Брюсселя і найближчим часом надійде до штаб-квартири НАТО.

– Важливо, що в цьому зверненні президент, спікер парламенту та прем’єр-міністр обґрунтовують подання заявки на членство саме зараз терміновістю ситуацію та екстраординарними подіями світового масштабу, що вимагають екстраординарних рішень, – сказала вона.

Міністр пояснила, що Україна у зверненні посилається на загрозу військової ескалації та ядерний шантаж з боку Кремля.

– Ми закликали НАТО перейти до активного стримування Російської Федерації та запропонували дати чіткий сигнал про те, що Україна стане членом НАТО і розглянути міжнародні гарантії безпеки, які мають бути надані Україні союзниками на період до членства і до завершення війни, – сказала Ольга Стефанішина.

Вона додала, що за основу у пропозиції України для штаб-квартири Альянсу у Брюсселі стала концепція Київського безпекового договору, який був запропонований групою на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Міністерка розповіла, що на шляху до членства України в НАТО необхідно буде впровадити низку реформ, зокрема Копенгагенським критеріям, а саме: питання верховенства права, права людини та свободи преси.

Ольга Стефанішина наголосила, що рішення про прийняття України до НАТО не приймається за один день, а для цього доведеться пройти “великий за обсягом політичної роботи шлях”, але на цьому шляху були зроблені головні кроки.

Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.