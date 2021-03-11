Украина в заложниках монополистов: в чем причина энергетического кризиса

Нацкомиссия по регулированию тарифов в сфере энергетики и коммунальных услуг будет просить СНБО разобраться с ситуацией на энергорынке, в частности с критически низкими запасами угля на ТЭС, принадлежащих частному энергомопнополисту — компании ДТЭК.

Накануне нацрегулятор оштрафовал три ТЭС на максимально разрешенные суммы — на 1,7 млн грн каждую. Такое нарушение НКРЭ КП называет вопиющим и просит немедленно вмешаться и Антимонопольный комитет, ведь Украина была в шаге от веерных отключений света.

Эксперты выяснили: компания ДТЭК на самом деле имела достаточно угля, по крайней мере, отчитывалась об этом, однако, на теплоэлектростанции поступало до половины от потребности. Соответственно, электричества производили на 50% меньше, поэтому она сильно взлетала в цене.

Также почему-то зимой, когда страна больше нуждалась в тепле, якобы исправные станции начинали внезапные аварийные ремонты.

— Государство в заложниках в таких крупных монополистов, которые своими шагами могут создавать искусственные кризисы, могут их решать. Очень часто эти монополии носят не только экономический, но и политический характер, — рассказывает Николай Давидюк — политолог, директор аналитического центра Политика.

Регулятор ожидает активности со стороны Антимонопольного комитета, а от Верховной Рады существенного повышения штрафов за действия, которые могут повредить энергетической безопасности страны.

Иначе монополисты дальше будут делать заложниками своих сверхприбылей всю страну, а украинцы вынуждены будут платить заоблачные тарифы.

Импорт электроэнергии из РФ

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об ограничении на импорт электроэнергии из России. Цель документа — повысить энергетическую независимость в Украине.

Согласно закону, НКРЭКП сможет принимать решения об ограничении поставок электроэнергии.

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