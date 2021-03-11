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Україна у заручниках монополістів: у чому причина енергетичної кризи

Нацкомісія з регулювання тарифів у сфері енергетики та комунальних послуг проситиме РНБО розібратися із ситуацією на енергоринку, зокрема із критично низькими запасами вугілля на ТЕС, які належать приватному енергомопнополісту –  компанії ДТЕК.

Напередодні нацрегулятор оштрафував три ТЕС на максимально дозволені суми – на 1,7 млн грн кожну.  Таке порушення НКРЕ КП називає кричущим і просить негайно втрутитися і Антимонопольний комітет, адже Україна була за крок до віялових відключень світла.

Експерти з’ясували: компанія ДТЕК насправді мала достатньо вугілля, принаймні, звітувала про це, однак, на теплоелектростанції надходило до половини від потреби. Відповідно, електрики виробляли на 50% менше, тому вона сильно злітала в ціні.

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Також чомусь узимку, коли країна найбільше потребувала тепла, нібито справні станції розпочинали раптові аварійні ремонти.

– Держава в заручниках у таких великих монополістів, які своїми кроками можуть створювати штучні кризи, можуть їх вирішувати, і дуже часто ці монополії носять не тільки економічний, але й політичний характер, – розповідає Микола Давидюк – політолог, директор, аналітичного центру Політика.

Регулятор очікує активності зі сторони Антимонопольного комітету, а від Верховної Ради суттєвого підвищення штрафів за дії, що можуть зашкодити енергетичній безпеці країни.

Інакше монополісти далі робитимуть заручниками своїх надприбутків всю країну, а українці змушені будуть сплачувати захмарні тарифи.

Імпорт електроенергії з РФ

У Верховній Раді України зареєстрували проект закону щодо обмеження на імпорт електроенергії з Росії. Мета документу – підвищити енергетичну незалежність в Україні.

Відповідно до закону, НКРЕКП зможе ухвалювати рішення щодо обмеження постачання електроенергії.

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