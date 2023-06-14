Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным Вооруженных сил Украины очень сложно осуществлять контрнаступление. Российские захватчики очень плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление на временно оккупированных территориях. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпяку.

— У нас на нескольких направлениях продолжается наступление, но так же и наступление врага. По состоянию на сейчас, мы находимся и в наступлении, и в обороне. Просто на разных направлениях. Продолжается очень серьезное противостояние, — утверждает заместитель главы МО.

Маляр обратила внимание, что РФ увеличивает сейчас количество артиллерийских, минометных и авиационных обстрелов, а также активно применяет ПТУР (противотанковые управляемые ракеты) и ударные дроны-камикадзе, чтобы остановить украинское контрнаступление.

В то же время на Юге Украины ВСУ сталкиваются со сплошным минированием полей, поэтому продвигаться сложно, однако воинам удается это делать уверенно. Маляр отметила, что сейчас идет очень жесткий поединок, когда используется как можно больше возможностей.

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