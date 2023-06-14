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Вадим Карп’як, Ведучий програми «Свобода слова»

Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим Збройних сил України дуже складно здійснювати контрнаступ. Російські загарбники дуже щільно замінували поля та чинять активний спротив на тимчасово окупованих територіях. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

– У нас на кількох напрямках триває наступ, але так само і наступ ворога. Станом на зараз, ми перебуваємо і в наступі, і в обороні. Просто на різних напрямках. Триває дуже серйозне протистояння, – стверджує заступниця глави МО.

Маляр звернула увагу, що РФ збільшує зараз кількість артилерійських, мінометних і авіаційних обстрілів, а також активно застосовує ПТУР (протитанкові керовані ракети) та ударні дрони-камікадзе, щоб зупинити український контрнаступ.

Водночас на Півдні України ЗСУ стикаються з суцільним мінуванням полів, тому просуватися складно, проте воїнам вдається це робити впевнено. Маляр наголосила, що нині триває дуже жорсткий двобій, коли використовується якомога більше можливостей.

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Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, контрнаступ, Міноборони України
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