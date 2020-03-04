На фоне коронавируса более 3 тыс. медицинских масок контрабандисты пытались ввезти в Румынию.
В Закарпатской области военнослужащие предотвратили попытку ввоза в Румынию партии одноразовых медицинских масок.
Ночью пограничники обнаружили в нескольких десятках метров от госграницы пять полиэтиленовых пакетов. Контрабандисты пытались вывезти из Украины.
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Правонарушители сбежали, предположительно на мотоцикле, бросив пакеты, в которых было 3 650 масок.
Сейчас выясняются все детали происшествия.
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Коронавирусная контрабанда: из Украины пытались вывезти более 3 тыс. масок / 4 фотографии
К слову, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для борьбы с коронавирусом ежемесячно необходимо 89 млн медицинских масок.
Фото: Госпогранслужба
Источник: ГоспогранслужбаТеги: Вірус, контрабанда, Коронавірус COVID-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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