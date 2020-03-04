Коронавирусная контрабанда: из Украины пытались вывезти более 3 тыс. масок

На фоне коронавируса более 3 тыс. медицинских масок контрабандисты пытались ввезти в Румынию.

В Закарпатской области военнослужащие предотвратили попытку ввоза в Румынию партии одноразовых медицинских масок.

Ночью пограничники обнаружили в нескольких десятках метров от госграницы пять полиэтиленовых пакетов. Контрабандисты пытались вывезти из Украины.

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Правонарушители сбежали, предположительно на мотоцикле, бросив пакеты, в которых было 3 650 масок.

Сейчас выясняются все детали происшествия.

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