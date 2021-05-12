Украинская армия и угроза агрессии РФ: главные темы второго дня форума по безопасности

Второй день форума Украина 30. Безопасность страны был посвящен вопросам армии. В частности, среди приглашенных спикеров был министр обороны Андрей Таран, который заверил, что тотальной милитаризации ожидать не стоит.

Напротив, Украина будет применять превентивные, асимметричные и косвенные действия, чтобы предотвратить эскалацию военного конфликта с Россией.

Хотя о тишине на передовой сейчас речь не идет, остается и угроза вооруженной агрессии. Россия после недавних учений довольно вяло отводит войска от украинских границ. На сегодня, по словам министра обороны Андрея Тарана, отвели только 4 тыс. военных, а их было более ста.

Кроме того, на сентябрь запланированы очередные российско-белорусские военные учения Запад-2021. Именно в это время прогнозируют очередное скопление военного контингента вблизи украинской границы и очередное обострение на фронте.

По словам украинских представителей общего центра контроля и координации, российско-оккупационные войска с Нового года увеличили не только количество огневых провокаций в сторону наших армейцев. Атакам подвергаются и международные наблюдатели.

Количество случаев, когда из неподконтрольных территорий оккупанты пытаются заглушить сигнал беспилотников ОБСЕ, сейчас очень высока. Кроме того, обстреливают из стрелкового оружия и автомобили наблюдателей.

Так как оккупанты выдают все так, будто препятствуют работе миссии именно украинские военные, по словам командующего Вооруженными силами Руслана Хомчака, Украина делает все, чтобы противостоять противнику и на информационном фронте.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ заверил, что Украина готова к адекватному ответу в случае эскалации на Донбассе.

Также во время форума обсуждали путь интеграции ВСУ и оборонного комплекса в целом в систему натовских стандартов.

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