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Українська армія і загроза агресії РФ: головні теми другого дня безпекового форуму

Другий день форуму Україна 30. Безпека країни був присвячений питанням армії. Зокрема, серед запрошених спікерів був міністр оборони Андрій Таран, який запевнив, що тотальної мілітаризації очікувати не варто.

Навпаки, Україна застосовуватиме превентивні, асиметричні та непрямі дії, щоб запобігти ескалації воєнного конфлікту з Росією.

Хоча про тишу на передовій зараз не йдеться, залишається й загроза збройної агресії. Росія після нещодавніх навчань доволі кволо відводить війська від українських кордонів. Станом на сьогодні, за словами міністра оборони Андрія Тарана, відвели тільки 4 тис. військових, а їх було понад сто.

Крім того, на вересень заплановані чергові російсько-білоруські військові навчання Захід-2021.  Саме на цей час прогнозують чергове скупчення військового контингенту поблизу українського кордону та чергове загострення на фронті.

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За словами українських представників спільного центру контролю та координації, російсько-окупаційні війська з Нового року збільшили не лише кількість вогневих провокацій у бік наших армійців. Атакам піддаються й міжнародні спостерігачі.

Кількість випадків, коли з непідконтрольних територій окупанти намагаються заглушити сигнал безпілотників ОБСЄ, нині дуже висока. Окрім того, обстрілюють зі стрілецької зброї і автомобілі спостерігачів.

Через те, що окупанти видають все так, ніби перешкоджають роботі місії саме українські військові, за словами командувача Збройними силами Руслана Хомчака, Україна робить усе, щоб протистояти противнику і на інформаційному фронті.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ запевнив, що Україна готова до адекватної відповіді у разі ескалації на Донбасі.

Також під час форуму обговорювали шлях інтеграції ЗСУ та оборонного комплексу загалом в систему натівських стандартів.

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