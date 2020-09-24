Украинская лещина: где выращивают, цена и польза ореха

Украинские садоводы активно взялись выращивать орешник. Культура неприхотливая и очень полезна.

У Сергея Кучугурного каждый сорт лещины подписан, он экспериментирует с культурой. Выращивает около 40 сортов, чтобы найти оптимальный для своего сада. Там саженцы из Польши, Италии, Испании, Англии и даже Америки. Украшение сада — Барбакан — десертный европейский сорт.

Заинтересовался выращиванием фундука Сергей пять лет назад. Начинал с украинских сортов, затем приобрел европейские и американские саженцы. Каждый стоил 100-150 грн. В прошлом году получил первый урожай — 200 кг. Из-за весеннего холода и июльского града в этом году получил почти такой же.

Семи-восьмилетние кусты будут давать до четырех тонн урожая с гектара, подсчитал Сергей. Тогда сад и окупится. Ведь сейчас на рынке нечищеный фундук стоит от 150 грн за килограмм.

Самые популярные сорта — промышленные, их используют кондитеры.

В орешнике есть микроэлементы, такие вещества как фосфор, кобальт, цинк, которых мы к сожалению с пищей можем не получать, но которые крайне необходимы нам каждый день для обмена веществ. Достаточно две порции по пять-восемь орешков, это где-то 30-40 грамм в сутки, — Оксана Герасимюк, заведующая терапевтическим отделением Первой городской больницы Черкасс.

Это отличный перекус для спортсменов и людей, занимающихся умственной деятельностью, ведь фундук — энергетически сбалансированный продукт, отмечают врачи.

Ореховый бизнес в Украине

Украинский орех завоевывает мировые рынки. Если раньше мы были известны только греческим, или как его называют грецким орехом, то сейчас фермеры увеличивают посадки фундука и миндаля.

Фермеры, которые имеют далеко идущие планы, за последние 5 лет увеличили площади под промышленное производство орехов почти в 6 раз.

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