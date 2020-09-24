Українська ліщина: де вирощують, ціна та користь горіха

Українські садівники активно взялися вирощувати ліщину. Культура невибаглива і надзвичайно корисна.

У Сергія Кучугурного кожен сорт ліщини підписаний, він експериментує з культурою. Вирощує майже 40 сортів, аби знайти найоптимальніший для свого саду. Там саджанці з Польщі, Італії, Іспанії, Англії і навіть Америки. Окраса саду – Барбакан – десертний європейський сорт.

Зацікавився вирощуванням фундука Сергій п’ять років тому. Починав з українських сортів, потім придбав європейські і американські саджанці. Кожен коштував 100-150 грн. Минулого року отримав перший врожай – 200 кг. Через весняний холод і липневий град цього року отримав майже такий же.

Семи-восьмирічні кущі даватимуть до чотирьох тон врожаю з гектару, підрахував Сергій. Тоді сад і окупиться. Адже нині на ринку нечищений фундук коштує від 150 грн за кілограм.

Найпопулярніші сорти – промислові, їх використовують кондитери.

У ліщині є мікроелементи,такі речовини як фосфор, кобальт, цинк, яких ми на жаль з їжею можемо не отримувати, але які вкрай необхідні нам щодня для обміну речовин. Достатньо дві порції по п’ять-вісім горішків, це десь 30-40 грам на добу, – Оксана Герасимюк, завідуюча терапевтичним відділенням Першої міської лікарні Черкас.

Це чудовий перекус для спортсменів і людей, які займаються розумовою діяльністю, адже фундук – енергетично збалансований продукт, наголошують лікарі.

Горіховий бізнес в Україні

Український горіх завойовує світові ринки. Якщо раніше ми були відомі лише грецьким, або як його називають волоським горіхом, то нині фермери збільшують посадки фундука та мигдалю.

Фермери, які мають далекоглядні плани, протягом останніх 5 років збільшили площі під промислове виробництво горіхів майже у 6 разів.

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