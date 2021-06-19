Украинский мохито и текстиль из конопли. В Киеве продолжается фестиваль Made in Ukraine

В историческом месте Киева, на Подоле в ближайшие три дня будет проходить фестиваль товаров национального производителя Made in Ukraine. Сельская тематика приурочена к зеленым праздникам. Более 120 участников со всей Украины представляют здесь свою продукцию.

Чтобы стать участником фестиваля — надо иметь производство на территории Украины и собственную неповторимую эстетику, — рассказывает организатор Юлия Савостина.

В этом году раз она особенно гордится отдельным уголком с украинскими фабриками.

Мать шестерых детей Светлана Карпова вяжет и шьет уже четверть века, теперь имеет свое ателье. Шьет из льна, шелка, вяжет из мохера и кашемира. Также она делает глиняные сумки.

На фестивале есть чему удивиться, например, украинской изобретательности и экологическому сознанию. Здесь продают стельки из бумажных стаканчиков и кофейного жмыха. Производители говорят, что ноги должны пахнуть кофе.

Набирает популярность текстиль из конопли. Производители с гордостью говорят, что Китай — больше не конкурент

Здесь есть и одежда из неожиданными образами Тараса Шевченко. А есть и итальянская кружевная винтажная одежда из домотканного полотна, которую можно носить и как повседневный и как вечерний наряд. Отдельная изюминка — сумочки с историей.

Пить не только сок, но и украинское мохито — призывают в гастрономическом секторе. Сыры, колбасы, а также аутентичные подносы к этому всему тоже есть.

Настроение на фестивале задают мастер-класс по народному мастерству. Уже 20 июня состоится презентация книги Живописные села Украины. Это результат экспедиции оргкомитета фестиваля по самым красивым украинским селам.

Здесь, на Подоле можно провести целый день, для этого сделали зоны отдыха. Поэтому поддержать украинское призывают всех.

Поддержка украинского авиапрома

В Украине продлен режим поддержки отечественных авиакомпаний на время перехода к использованию самолетов собственного производства.

Соответствующий закон в пятницу, 18 июня, подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба ОП.

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