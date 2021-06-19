Українське мохіто та текстиль з конопель. У Києві триває фестиваль Made in Ukraine

В історичному місці Києва, на Подолі в найближчі три дні буде відбуватися фестиваль товарів національного виробника Made in Ukraine. Сільська тематика приурочена до зелених свят. Понад 120 учасників з усієї України представляють тут свою продукцію.

Аби стати учасником фестивалю – треба мати виробництво на території України і власну неповторну естетику, – розповідає організаторка Юлія Савостіна.

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Цього року раз вона особливо пишається окремим куточком з українськими фабриками.

Мати шести дітей Світлана Карпова в’яже і шиє вже чверть століття, тепер має своє ательє. Шиє з льону, шовку, в’яже з мохеру і кашеміру. Також вона робить глиняні сумки.

На фестивалі є чому здивуватись, наприклад, українській винахідливості і екологічній свідомості. Тут продають устілки з паперових стаканчиків і кавової макухи. Виробники кажуть, що ноги мають пахнути кавою.

Набирає популярності текстиль з конопель. Виробники з гордістю кажуть, що Китай – більше не конкурент

Тут є і одяг з неочікуваними образами Тараса Шевченка. А є і італійський мереживний вінтажний одяг з домотканного полотна, який можна носити і як повсякденне і як вечірнє вбрання. Окрема родзинка – сумочки з історією.

Пити не лише сік, але й українське мохіто – закликають в гастрономічному секторі. Сири, ковбаси, а також автентичні підноси до цього всього теж є.

Настрій на фестивалі задають майстер-клас з народної майстерності. Вже 20 червня відбудеться презентація книжки Мальовничі села України. Це результат експедиції оргкомітету фестивалю по найгарнішим українськими селам.

Тут, на Подолі можна провести цілий день, для цього зробили зони відпочинку. Тож підтримати українське закликають усіх.

Підтримка українського авіапрому

В Україні продовжено режим підтримки вітчизняних авіакомпаній на час переходу до використання літаків власного виробництва.

Відповідний закон у п’ятницю, 18 червня, підписав президент Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба ОП.

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