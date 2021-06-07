В центре Киева ограничат движение транспорта на два дня из-за фестиваля

В Киеве с 11 по 12 июня на Софийской площади состоится фестиваль под открытым небом под названием Французская весна в Украине.

Из-за проведения фестиваля в эти выходные предусмотрено ограничение движения транспорта на ряде улиц в центре столицы. Это касается Софиевской площади, улице Малая Житомирская, улицы Владимирская (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской), а также в Рыльском переулке.

Ограничения на движение транспорта будут действовать с 16.00 до 23.00 по киевскому времени.

Также будут внесены изменения в движение общественного пассажирского транспорта, который курсирует по этим улицам.

Также КП Киевгорсвет поручено частично отключать наружное освещение с 7 по 12 июня с 20:00 до 23:00 на Софийской площади, улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской) для проведения монументальной световой проекции Я — мечта в рамках фестиваля.

Фестиваль Французская весна в Украине

17-й ежегодный фестиваль Французская весна в Украине состоится в семи областных центрах Украины: Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Ровно и Харькове.

В рамках мероприятия пройдут уличные спектакли, концерты классической музыки, кинопоказы, фотовыставки, встречи с художниками и интеллектуальные дебаты.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте фестиваля.