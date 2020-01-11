Украинские изобретатели разработали быстрый способ оцифровки исторических документов

В мире активно переводят документы в цифру. Многие из сканов можно найти онлайн. Это не только удобно, но и спасает документы от уничтожения. Ведь лишний раз к ним не будут касаться. Первыми цифровые архивы появились в Финлядния и Японии еще в 1970 году.

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В Украине же оцифровали лишь 5% фондов, это 60 млн дел. Ежегодно оцифровывают лишь несколько десятков тысяч документов. Если не ускориться, то будут оцифровывать сотни лет. Украинские изобретатели нашли способ, как ускорить процесс. Их система умеет читать тексты, которые не каждому знатоку под силу. Подробнее в сюжете Ольги Читайло.

Напомним, инновационная разработка компании из Днепра позволяет изготавливать отдельные элементы космических аппаратов из высокопрочных металлов.

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