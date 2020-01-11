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Українські винахідники розробили швидкий спосіб оцифрування історичних документів

У світі активно переводять документи у цифру. Чимало сканів можна знайти онлайн. Це не лише зручно, але й рятує документи від знищення. Адже зайвий раз до них не торкатимуться. Першими цифрові архіви з’явилися у Фінляднії та Японії ще у 1970 році.

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В Україні ж оцифрували лише 5% фондів, це 60 млн справ. Щороку оцифровують лише кілька десятків тисяч документів. Якщо не пришвидшитися, то будуть оцифровувати сотні років. Українські винахідники знайшли спосіб, як пришвидшити процес.  Їхня система вміє читати тексти, які не кожному знавцю під силу. Детальніше у сюжеті Ольги Читайло.

Нагадаємо, інноваційна розробка компанії з Дніпра дає змогу виготовляти окремі елементи космічних апаратів з високоміцних металів.

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