Украинский театр теней Верба попал на шоу талантов America’s Got Talent

Украинские актеры покоряют Америку. Театр теней Верба из Чернигова попал на всемирно известное шоу талантов America’s Got Talent.

Артистов отобрали для участия среди сорока тысяч претендентов со всего мира. В Америке черниговцы рассказали историю о влюбленных, которых разлучает война. Во время их выступления плакали и зрители, и судьи. Театр Верба попал во второй тур конкурса.

В театре теней восемь актеров. Коллектив хоть и небольшой, но успешный. Творческий стартап 9 лет назад основали студенты технологического вуза.

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Репетиции проходят пять дней в неделю. Актеры дополнительно собираются еще и дома или в спортзалах. Упорный труд уже дал результаты.

Номер, который показали в Америке, помогали создавать известные в Украине режиссер и сценарист Владимир Марин и хореограф-постановщик Ирина Марина. Затем спектакль отрабатывали еще и с американскими специалистами.

Выступление украинцев поразило американскую публику. Их номер о любви, жертвы и надежду заставил плакать зрителей. Театр теней прошел во второй тур Американского конкурса.

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