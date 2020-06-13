Украинцы становятся более сознательными. Как в Украине перерабатывают вторсырье в блокноты

Во многом непогоды являются следствием воздействия человека, климат меняется из-за нашей опаснной деятельность, и случаються увеличение катаклизмов, ураганов, торнадо, повышение температур. Но если бы каждый, хоть немного делал бы что-то для сохранения планеты — было бы все не так ужасно.

Вот, например, бизнес-леди из Киева Виктория Норенко использованные бумажные стаканчики из-под сока и молока, или картонные коробки, которые загрязняли бы природу, превращает в альбомы и блокноты. Ежегодно отправляют на переработку почти 50 тыс. килограммов комбинированной упаковки и бумажных стаканов.

Небольшие квадратные метры Виктория арендует на территории бывшего Киевского мотоциклетного завода. Идеей переработки вторсырья женщина увлеклась еще более 5 лет назад, когда работала финансовым директором одной из заготовительных сетей.

Виктория сменила специализацию и разработала собственный проект — Зеленая птица. Использованные бумажные стаканчики превращает в альбомы и блокноты.

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Проблем с вторсырьем нет, говорит Виктория. Украинцы становятся более сознательными и часто сами привозят на склад использованную тару, или присылают по почте.

Привлекаются к проекту и немало столичных кафе. Для удобного сбора стаканчиков придумали специальную емкость, которую назвали Люлька Мамая. В одну трубу помещается более сотни стаканчиков разного объема.

И дать жизнь, например, блокноту непросто. Чтобы его создать следует обойти не одну типографию. На одной режут страницы, на второй изготавливают обложки, а сшивается все на третий.

В ближайшее время Виктория хочет расширить ассортимент продукции. Разработать многократные конверты для курьерских служб. А еще мечтает, чтобы и люди, и власть больше думали о сортировке мусора.

Но не только в Украине есть такой опыт. В Азербайджане из мусора делают спортивную одежду, поддоны и композиции. После сортировки часть отходов отправляется на переработку в индустриальный парк. Сейчас ею занимается 19 частных структур. Одни из пластика делают сырье для термоизоляции спортивной одежды. Другие из бумаги — поддоны. Тех, кто предоставляет вторую жизнь хламу, государство поощряет.

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