Українці стають свідомими. Як в Україні переробляють вторсировину у блокноти

Багато в чому негоди є наслідками впливу людини, клімат змінюється через нашу небезпечну діяльність, тож маємо збільшення катаклізмів, буревіїв, торнадо, підвищення температур. Але якби кожен, хоч трохи робив щось для збереження планети – було б усе не так жахливо.

От, приміром, бізнес-леді з Києва Вікторія Норенко використані паперові стаканчики з-під соку та молока, або картонні коробки, які б забруднювали природу, перетворює в альбоми та блокноти. Щороку відправляють на переробку майже 50 тис. кілограмів комбінованої упаковки та паперових стаканів.

Невеличкі квадратні метри Вікторія орендує на території колишнього Київського мотоциклетного заводу. Ідеєю переробки вторсировини жінка захопилась ще понад 5 років тому, коли працювала фінансовим директором однієї із заготівельних мереж.

Вікторія змінила спеціалізацію та розробила власний проект – Зелений птах. Використані паперові стаканчики перетворює на альбоми та блокноти.

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Проблем з вторсировиною немає, каже Вікторія. Українці стають свідомішими і часто самі привозять на склад використану тару, або ж надсилають поштою.

Долучаються до проекту і чимало столичних кав’ярень. Для зручного збору стаканчиків вигадали спеціальну ємність, яку назвали Люлька Мамая. В одну трубу вміщується понад сотня стаканчиків різного об’єму.

Та дати життя, приміром, блокноту непросто. Аби його створити слід обійти не одну друкарню. На одній ріжуть сторінки, на другій виготовляють обкладинки, а зшивається все на третій.

Найближчим часом Вікторія хоче розширити асортимент продукції. Розробити багаторазові конверти для кур’єрських служб. А ще мріє, аби і люди, і влада більше думали про сортування сміття.

Але не лише в Україні є такий досвід. В Азербайджані зі сміття роблять спортивний одяг, піддони та композиції. Після сортування частина відходів відправляється на переробку в індустріальний парк. Нині нею займається 19 приватних структур. Одні з пластику роблять сировину для термоізоляції спортивного одягу. Інші з паперу – піддони. Тих, хто надає друге життя непотребу, держава заохочує.

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