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Украинцы восстанавливают здоровье после Covid-19 в Конча-Заспе и Трускавце

В украинских санаториях открылись реабилитационные курсы для тех, кто переболел коронавирусом.

Так, в государственном санатории Конча-Заспе с начала осени пролечили уже полтысячи пациентов.

В восстановлении после Covid-19, утверждают медики, нуждаются как люди почтенного возраста, так и молодежь. Коронавирус влияет на сердечно-сосудистую систему и легкие, обостряются хронические болезни, люди страдают от постоянных головных болей, задышки, перепадв давления или бессонница.

Пораженные коронавирусом легкие восстанавливают с помощью лазеротерапии. Медики используют итальянское оборудование, луч которого проникает вглубь кожи на 3-4 сантиметра.

Для заживления органов дыхания делают уникальный массаж грудной клетки.

Еще один из способов реабилитации – кардиотренировки. Все занятие медики следят за давлением и пульсом пациентов с помощью датчиков.

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Тем, у кого имеются осложнения сердечно-сосудистого комплекса, предлагают принять углекислородную ванну. Благодаря этому эпителий кожи очищается и улучшается кровообращение в организме.

В антиковидний программе одного из крупнейших гостинично-санаторных комплексов Трускавца – массаж, минеральные воды, консультация диетолога и психотерапевта.

Специалисты убеждены: процедуры помогут не только побороть постковидний синдром, но и преодолеть пережитый стресс.

В январе Министерство здравоохранения начало разрабатывать план реабилитации после коронавируса. В рабочую группу войдут иммунологи, кардиологи, невропатологи, психиатры и другие специалисты. Подробнее о разработке министерства по реабилитации после коронавируса читайте в материале Фактов ICTV.

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