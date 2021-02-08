Українці відновлюють здоров’я після Covid-19 в Конча-Заспі та Трускавці

Українські санаторії започаткували реабілітаційні курси для тих, хто перехворів на коронавірус.

Так, у державному санаторії Конча-Заспі з початку осені пролікували вже півтисячі пацієнтів.

Відновлення після Covid-19, за твердженням медиків, потребують як люди поважного віку, так і молодь. Коронавірус впливає на серцево-судинну систему та легені, загострюються хронічні хвороби, люди страждають на постійні головні болі, задуху, перепади тиску чи безсоння.

Уражені коронавірусом легені відновлюють за допомогою лазеротерапії. Медики використовують італійське обладнання, промінь якого проникає вглиб шкіри на 3-4 сантиметри.

Для заживлення органів дихання роблять унікальний масаж грудної клітки.

Ще один із способів реабілітації – кардіотренування. Усе заняття медики стежать за тиском і пульсом пацієнтів за допомогою датчиків.

Тим, у кого ускладнення серцево-судинного комплексу, пропонують прийняти вуглекисну ванну. Завдяки цьому епітелій шкіри очищується та покращується кровообіг в організмі.

В антиковідній програмі одного з найбільших готельно-санаторних комплексів Трускавця – масаж, мінеральні води, консультація дієтолога і психотерапевта.

Фахівці переконані: процедури допоможуть не лише побороти постковідний синдром, а й здолати пережитий стрес.

У січні Міністерство охорони здоров’я почало розробляти план реабілітації після коронавірусу. До робочої групи залучать імунологів, кардіологів, невропатологів, психіатрів та інші фахівці. Детальніше про розробку міністерства щодо реабілітації після коронавірусу читайте в матеріалі Фактів ICTV.