Условия для беженцев в Польше: как встречают на границе и что предлагают украинцам

На польском пропускном пункте Медика, что на польско-украинской границе — иголке негде упасть. Сотни волонтеров из всех стран мира, польская полиция и нескончаемый поток украинцев. По данным польской пограничной службы, от начала войны украино-польскую границу пересекло 2 млн 300 тыс. украинцев.

Украинских переселенцев встречают тепло и радушно. Предлагают сменную одежду, средства гигиены, горячие напитки и вкусные сытные обеды.

Месяц назад Марина сама убегала от войны из Днепровской области. А теперь – работает на волонтерской кухне. И хотя раньше ей никогда не приходилось готовить так много – забота о других – помогает держащему настроение.

Кормят украинцев вкусно – кухнями из разных уголков мира. Малышам предлагают детское питание, молочные смеси, игрушки и памперсы. Также, при необходимости, каждый украинец может получить медицинскую помощь.

– Надо найти вот такой медицинский тент и просто подойти к нам. Соседний тент – врачи из Франции. Нас здесь, по меньшей мере, трое. Словом, сможем помочь! Если нет – будем вызвать скорую и через 20 минут она будет здесь, – говорит Марина.

Вся медицинская обслуга, лекарства, вызов скорой – совершенно бесплатные. Бесплатно предлагают и медицинское освидетельствование, прививки и документы для домашних любимцев.

Также возле пунктов пропуска – с польской стороны есть пункты обмена валют, где украинскую гривну можно обменять на разную европейсткую валюту. А еще можно получить семь карт местного мобильного оператора – бесплатная.

— Каждый может получить семь-карту, только нужен паспорт – или документ подтверждающий личность. В нашей карте есть бесплатные безлимитные звонки в Украину, 10 ГБ интернета и 100 мин на польские номера, — говорит волонтер.

Чтобы поддержать украинцев польские операторы мобильной связи провели беспрецендентную акцию — целый месяц все телефонные разговоры между Украиной и Польшей будут бесплатными.

Словом, за любой информацией или помощью, пересек границу — лучше сразу обращаться к волонтерам. Их очень легко узнать по ярко-желтым. Но для собственной безопасности – лучше попросить волонтера показать свое удостоверение.

У каждого волонтера есть документ, подтверждающий, что он действительно является волонтером. Стать волонтером не может кто-то с улицы, нужно получить удостоверение.

И ни в коем случае не садиться в машины к незнакомцам, которые отказываются показывать документы. Лучше вместе с волонетом проследовать в автобусы, которые организованно везут в ближайшую хитрость — рецепционный центр. В таких центрах есть бесплатный вай-фай, кровати и все необходимое для многодневного пребывания.

— Человек может быть здесь столько — сколько ему нужно, но мы хотим как можно быстрее человек поехал дальше. 00.51 Нет условий. К сожалению. Они могут здесь поспать, поесть, но здесь нет условий где принимать душ или что-то, — говорит волонтер Ольга.

Рецепционный центр помогает обрести новое полноценное жилье, или семью готовую принять беженцев — в любой стране Европы. И также организовать доезд

На паркинге возле крупнейшего волонтерского центра, созданного для помощи украинцам – бесконечный поток автобусов. Не успевают уехать одни – приезжают другие. Украинцев развозят по всей Европе.

Работа рецепционных волонтерских центров – под пристальным вниманием польской полиции.

— Здесь безопасно, здесь все проверяется, все документы. Кто забирает людей, мы фиксируем все через полицию, они регистрируют всех водителей, которые забирают наших людей. Регистрируют кого именно забирают, – говорит волонтер.

Так что лучше не оставаться в опасности и уезжать — отмечают волонтеры.

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