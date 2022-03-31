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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Умови для біженців у Польщі: як зустрічають на кордоні та що пропонують українцям

Валерія Черненко Журналістка Факти тижня

На польскому пропускному пункті Медика, що на  польсько-українскому кордоні –  голці немає де впасти. Сотні волонтерів з усіх країн світу, польська поліція та нескінченний потік українців. За даними польської прикордонної служби від початаку війни україно-польский кордон перетнуло 2 мільйони  300 тисяч українців.

Українських переселенців зустрічають тепло і гостинно. Пропонують змінний одяг, засоби гігієни, гарячі напої та смачні ситні обіди

Місяць тому Марина сама тікала від війни з Дніпровської області. А тепер – працює на волонтерській кухні. І хоча раніше їй ніколи не доводилося готувати так багато – турбота про інших – допомагає тримає настрій.

Годують українців смачно – кухнями  з різних кутків світу. Малюкам пропонують дитяче харчування, молочні суміші, іграшки та памперси.Також, за потреби,  кожен українець може отримати медичну допомогу.

– Треба знайти ось такий медичний тент і просто підійти до нас. Сусідній тент – лікарі з Франції. Нас тут щонайменше троє. Словом, Зможемо допомогти! Якщо ні – будемо викликати щвидку і за 20 хвилин вона буде тут, – каже Марина.

Уся медична обслуга, ліки, виклик швидкої – абсолютно безкоштовні.   Безкоштовно пропонують і медичний огляд, щеплення та документи для домашніх улюбленців.

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Також  біля пунтів пропуску – з польської сторони  є  пункти обміну валют, де  українську гривню можна обміняти на різну європейстку валюту. А ще можна отримати  сім карту місцевого мобільного оператора – безкоштовна.

Кожен може отримати сім-карточку, тільки потрібен паспорт – або документ що підтверджує особу. В нашій карточці є безкоштовні безлімітні дзвінки в Україну, 10 ГБ інтернету і 100 хв на польські номери, – каже волонтер.

Аби підтримати українців польські оператори мобільного зв”язку зробили безпрецендентну акцію – цілий місяць усі телефонні розмови між  Україною та Польщею будуть безкоштовними.

Словом, за будь-якою інформацією, або допомогою, перетнувши кордон – краще одразу звертатися до волонтерів. Їх дуже легко впізнати за яскраво-жовтими. Але для власної безпеки – краще   попросити волонтера показати своє посвідчення.

Кожен волонтер має документ, що підтверджує, що він дійсно є волонтером. Стати волонтером не може хтось з вулиці, треба отримати якесь посвідчення.

І ні в якому випадку не сідати в машини до незнайомців які відмовляються показувати документи. Краще разом із волонетом прослідувати до автобусів, які організовано везуть до найближчого прихитстку – рецепційного центру. В таких центрах є безкоштовний вай-фай, ліжка і все необхідне для кількаденного перебування

– Людина може бути тут стільки – скільки їй потрібно, але ми хочемо якнайшвидше шоби людина поїхала далі. 00.51 Немає умов. Нажаль. Вони можуть тута поспати, поїсти, але тута немає умов де приймати душ або щось, – каже волонтер Ольга.

Рецепційний центр допомагає знайти нове повноцінне житло, або родину яка готова прийняти біженців – у будь-якій країні Європи. І також зорганізовати доїзд

На паркінгу біля найбільшого волонтерського центру, який створений для допомоги українцям – нескінченний потік атобусів. Не встигають відїхати одні – приїзжають інші. Українців розвозять по цілій Європі.

Робота рецепційних волонтерських центрів – під пільною увагою польської поліції.

– Тут є безпечно, тут все перевіряється, всі документи. Хто забирає людей, ми фіксуємо то все через поліцію, вони реєструють всіх водіїв, які забирають наших людей. Реєструють кого саме забирають, – каже волонтер.

Тож краще не залишатися в небезпеці і виїжджати – наголошують волонтери.

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