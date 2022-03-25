Польша не будет просить денег у ЕС для удержания украинских беженцев и не будет заниматься их принудительным перераспределением в другие европейские страны. Об этом в интервью изданию Polska Times заявил вице-премьер и лидер правящей партии Польши “Право и справедливость” Ярослав Качинский.

По его словам, первым правилом Польши является принцип “тот, кто хочет здесь остаться, он остается, а когда хочет уйти, он идет”.

И второе правило – мы не идем по просьбе. Конечно, мы чувствуем, что заслуживаем какой-то помощи, но не будем просить. Мы — страна в отличном состоянии, более чем в три раза богаче, чем в начале 1990-х годов, и более чем в три раза богаче Украины, если считать на душу населения, — отметил Качиньский.

Он также добавил, что его предложение о введении миротворцев на территорию Украины вполне законно и соответствует международному праву.

Ранее президент Польши Анджей Дуда прокомментировал намеки российской стороны о том, что военные действия российской армии могут не ограничиться только территорией Украины.