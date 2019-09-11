Условия тюрьмы, труд и привилегии. Эксклюзивное интервью Геннадия Дронова

Елена Зайцева будет шить одежду, Геннадий Дронов работать в поле. Приговоренные к 10 годам лишения свободы за жуткую харьковскую ДТП с 6 погибшими и 6 пострадавшими уже этапированы в тюрьмы. Елена Зайцева отбывает наказание в Днепропетровской области, Геннадий Дронов – на Полтавщине. Факты поехали в эти тюрьмы, чтобы посмотреть в каких условиях будут находиться ближайшие годы осужденные, есть ли у кого-то из них особые привилегии и шансы на досрочное освобождение.

Гектары полей, техника, ферма – на первый взгляд обычное сельхозпредприятие, если бы не колючая проволока на заборе. Исправительная колония близ Полтавы – минимального уровня безопасности, здесь ни единого рецидивиста. Почти все мужчины здесь осужденные за ДТП. Здесь будет отбывать наказание Геннадий Дронов.

Обитают от двух до шести мужчин. Разрешены планшеты без выхода в интернет. Есть столовая с микроволновой печью и холодильником. Питание – три раза в день.

Дронов будет собирать свеклу и сеять озимые. За работу будет получать около 5 тыс. грн в месяц. От тысячи до двух должен отдавать в колонию за коммунальные услуги и питание, часть – пострадавшим в аварии.

На работу – в сопровождении инспектора, за хорошее поведение отпуск две недели в год. Пока же Геннадий Дронов об этом даже не мечтает. На встречу с нами пришел подавленным, Факты единственные, с кем он согласился встретиться.

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Его адвокат готовит кассационную жалобу в Верховный суд, – ведь полную вину Дронова, уверен, суд так и не доказал.

О досрочном освобождении речь может идти только после отбытия не менее половины срока. Такая же ситуация и у Елены Зайцевой.

В отличие от Дронова, водитель Лексуса, врезавшийся в толпу, убивший шестерых человек Елена Зайцева в исправительном центре минимального уровня безопасности. Здесь женщины, осужденные за нетяжкие преступления – кражи, неуплату алиментов, плохое родительство. У них мобильная связь, интернет, магазины за пределами колонии. Представительница пострадавших Лариса Матвеева возмущена пребыванием виновницы трагедии в таких условиях.

В исправительном центре говорят – женщин с подобными с Зайцевой приговорам всего четыре на всю Украину. Отправлять их в тюрьмы со строгим режимом не имеют права. Для них здесь создали отдельный сектор с усиленным контролем.

В столовую, в баню и на работу Зайцева ходить в сопровождении инспектора. Она будет работать швеей или вышивальщицей с зарплатой чуть больше четырех тыс. грн. Будет ли подавать кассационную жалобу – неизвестно, адвокат на телефонные звонки не отвечает, осужденная от интервью отказалась.

И Зайцевой, и Дронову осталось сидеть в тюрьме 8 лет, ведь два года из десяти они уже отбыли в СИЗО. По искам оба должны заплатить пострадавшим по 4 млн грн.

Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП и назначил обоим наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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