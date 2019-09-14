Уникальные разводные мосты Николаева требуют ремонта

В Украине всего несколько мостов с разводными конструкциями. Два из них – в Николаеве. Они построены в 60-х и 80-х годах прошлого века и являются уникальными не только для Украины, но и для Европы. Южнобугский мост – единственный в Европе, разворачивается по горизонтали на 90 градусов. А Ингульский – второй в Европе по длине разводного пролета.

Николаев расположен на полуострове, в месте слияния Южного Буга и Ингула, по обоим берегам рек. Поэтому, мосты – жизненная необходимость. А наличие трех судостроительных заводов заставило конструировать разводные конструкции. В последние годы мосты разводят на час один-два раза в месяц для прохода кораблей на ремонт в Николаевский судостроительный завод.

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Сейчас оба нуждаются в ремонте и реконструкции. Южнобугский мост признан аварийным еще 10 лет назад. Сейчас готовится проект его реконструкции. Ингульский требует ремонта проезжей части.

Несмотря на состояние, мосты остаются удобным путем с юга в Киев и частью международного транспортного коридора из Европы вдоль Черного моря.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Станице Луганской начали ремонт моста.

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