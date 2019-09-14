Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Уникальные разводные мосты Николаева требуют ремонта

В Украине всего несколько мостов с разводными конструкциями. Два из них – в Николаеве. Они построены в 60-х и 80-х годах прошлого века и являются уникальными не только для Украины, но и для Европы. Южнобугский мост – единственный в Европе, разворачивается по горизонтали на 90 градусов. А Ингульский – второй в Европе по длине разводного пролета.

Николаев расположен на полуострове, в месте слияния Южного Буга и Ингула, по обоим берегам рек. Поэтому, мосты – жизненная необходимость. А наличие трех судостроительных заводов заставило конструировать разводные конструкции. В последние годы мосты разводят на час один-два раза в месяц для прохода кораблей на ремонт в Николаевский судостроительный завод.

Читайте: Спор с Зеленским: Филатов достроил мост в Днепре

Сейчас оба нуждаются в ремонте и реконструкции. Южнобугский мост признан аварийным еще 10 лет назад. Сейчас готовится проект его реконструкции. Ингульский требует ремонта проезжей части.

Несмотря на состояние, мосты остаются удобным путем с юга в Киев и частью международного транспортного коридора из Европы вдоль Черного моря.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Станице Луганской начали ремонт моста.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стреляют в лобовое стекло: почему нападают на водителей коммунального транспорта
Заплатили за 5 домов, а отремонтировали один! Как в Николаеве мошенники обманули горсовет
Нашли кислоту на улице: в Николаеве дети получили химожоги
Вонючие ямы и провалы: в Николаеве машины проваливаются под землю
Развели три моста: десантный корабль ВМС зашел на ремонт в Николаеве
На Николаевщине подросток-екстремал повис на электроопоре после удара током
В Николаеве на детской площадке нашли гранату
Под Николаевом ВАЗ наехал на группу детей-велосипедистов

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка