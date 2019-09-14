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Унікальні розвідні мости Миколаєва потребують ремонту

В Україні усього кілька мостів з розвідними конструкціями. Два з них – у Миколаєві. Вони побудовані у 60-х і 80-х роках минулого століття і є унікальними не тільки для України, але й для Європи. Південнобузький міст – єдиний в Європі, що розвертається по горизонталі на 90 градусів. А Інгульський – другий у Європі за довжиною розвідного прольоту.

Миколаїв розташований на півострові, у місці злиття Південного Бугу та Інгулу, по обидва береги річок. Тож, мости – життєва необхідність. А наявність трьох суднобудівних заводів змусила зводити розвідні конструкції. Останніми роками мости розводять на годину один-два рази на місяць для проходу кораблів на ремонт до Миколаївського суднобудівного заводу.

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Зараз обидва потребують ремонту та реконструкції. Південнобузький міст визнано аварійним ще 10 років тому. Наразі готується проект його реконструкції. Інгульский потребує ремонту проїжджої частини.

Попри стан, мости залишаються зручним шляхом з півдня до Києва та частиною міжнародного транспортного коридору з Європи вздовж Чорного моря.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Станиці Луганській розпочали ремонт мосту.

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