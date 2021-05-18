Уроки и возможности пандемии для Украины: тема онлайн-дискуссии YES

Ялтинская европейская стратегия в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука провела онлайн-дискуссию о пандемии коронавируса. Ведущий CNN Фарид Закария обсудил с британским историком Нилом Фергюсон его книгу Обреченность: политика катастрофы.

Фергюсон отметил, что коронавирус так быстро распространился из-за глобализации и чрезвычайного увеличения путешествий по всему миру.

— Коронавирус можно переносить и бессимптомно, но заражать других. Люди путешествовали на большие расстояния, но не проверяли их состояние здоровья, — отметил он.

Он провел аналогию с эпидемией гриппа 1957 года. Тогда локдауны не вводили, поскольку люди из дома работать не могли. По его словам, страны Азии использовали опыт 20 века и сделали ставку на изоляцию больных, и это сработало лучше, чем локдауны на Западе.

По мнению обоих спикеров, урок пандемии для Украины — это то, что кризис приносит не только проблемы, но и новые возможности.

— 20-е годы 21 века не будут скучными. Но у украинцев есть Украина и ее способность набираться сил и реформироваться. В кризисные моменты можно говорить об изменениях и воплощать их. Украина вынесет уроки из опыта стран, которые показали хорошие результаты, — подытожил историк.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что второй год пандемии может быть еще более смертоносным, чем первый.

Беспокойство ВОЗ вызывает не только Индия, но также Непал, Вьетнам, Таиланд и Египет.

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