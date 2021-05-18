Уроки та можливості пандемії для України: тема онлайн-дискусії YES

Ялтинська європейська стратегія у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука провела онлайн-дискусію про пандемію коронавірусу. Ведучий CNN Фарід Закарія обговорив з британським істориком Нілом Ферґюсон його книгу Приреченість: політика катастрофи.

Фергюсон наголосив, що коронавірус так швидко поширився через глобалізацію і надзвичайне збільшення подорожей по всьому світу.

– Коронавірус можна переносити і безсимптомно, але заражати інших. Люди подорожували на великі відстані, але не перевіряли їх стан здоров’я, – зазначив він.

Він провів аналогію з епідемією грипу 1957 року. Тоді локдауни не запроваджували, оскільки люди з дому працювати не могли. За його словами, країни Азії використали досвід 20 століття і зробили ставку на ізоляцію хворих, і це спрацювало краще, ніж локдауни на Заході.

На думку обох спікерів, урок пандемії для України – це те, що криза приносить не лише проблеми, а й нові можливості.

– 20-ті роки 21 століття не будуть нудними. Але в українців є Україна і її здатність набиратися сил і реформуватися. У кризові моменти можна говорити про зміни і втілювати їх. Україна винесе уроки з досвіду країн, які показали хороші результати, – підсумував історик.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров’я прогнозують, що другий рік пандемії може бути ще більш смертоносним, ніж перший.

Занепокоєння ВООЗ викликає не тільки Індія, а також Непал, В’єтнам, Тайланд та Єгипет.

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