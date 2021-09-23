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Факты / Видео / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Успешная децентрализация: что делать, когда община не согласна с тем, к какой ОТО ее присоединили

Реформа децентрализации стала одной из самых успешных в Украине. Однако иногда общины не согласны с тем, к какой ОТО ее присоединили или не согласны с распределением районов.

В то же время эксперты указывают, что общины имели достаточно времени, чтобы решить с кем объединяться. Что делать сейчас — далее в материале Фактов ICTV.

Одна из разбитых дорог ведет в село Забужье, которое девять месяцев находится в Брацлавский общине. Однако стратегически важный путь принадлежит соседней.

Отделение полиции Боярки Фастовского района Киевской области теперь называется не Боярское и не Фастовское, а Бучанское. Правоохранителей переселили сюда после реорганизаций районов. Боярские теперь ютятся в нескольких кабинетах на верхних этажах.

Реформа децентрализаций — одна из самых успешных в стране. Однако пока она не закончилась, некоторые общины находятся буквально на распутье, поскольку возникают проблемы, которые мешают им развиваться.

Реформа децентрализации: община не согласна с тем, к какой ОТО ее присоединили — что делать

Активистка из Забужья Ольга Непийвода пытается исправить последствия, по ее мнению, неправильной децентрализации. Дороги — ключевая проблема, поскольку ими можно доехать до больницы или за админуслугами. Путь находится в таком состоянии, что перевозчикам неинтересно пускать автобусы.

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Соседней общине дорога не нужна. В родной Брацлавской отвечают, что имущество им не принадлежит. Ольга рассказала, что в Брацлав Забужье не хотело присоединяться. Новая община не торопится решать и свои проблемы, например, достройку водопровода. Село входило в ОТО как самое богатое с бюджетом почти 3 млн грн.

Боярчанин Анатолий знает, что полиция Боярки потеряла помещение из-за переформатирования районов, однако логики не понимает. В полиции Киевщины объяснили, что Бучанский район — новый, помещения для райотдела там не было, поэтому отдали боярское.

Это не единственная проблема — денег недостаточно. По его мнению, неправильно начисляется реверсная дотация. Речь идет о сборе, который более богатые общины платят в пользу бедных. Во время него начисляют налоги, которые платят жители общины, и количество самих жильцов.

В Министерстве развития общества и территорий письменно ответили: если община не согласна с тем, куда ее присоединили, может подать в суд. Хотя закон передела ОТО не предусматривает.

По остальным вопросам — надо договариваться с соседями или органами власти. Именно благодаря децентрализации общины наконец получили шанс на развитие. Реформа децентрализации раз о том, чтобы на территориях научились хозяйничать сами.

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