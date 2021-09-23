Реформа децентрализации: община не согласна с тем, к какой ОТО ее присоединили — что делать

Успешная децентрализация: что делать, когда община не согласна с тем, к какой ОТО ее присоединили

Реформа децентрализации стала одной из самых успешных в Украине. Однако иногда общины не согласны с тем, к какой ОТО ее присоединили или не согласны с распределением районов.

В то же время эксперты указывают, что общины имели достаточно времени, чтобы решить с кем объединяться. Что делать сейчас — далее в материале Фактов ICTV.

Одна из разбитых дорог ведет в село Забужье, которое девять месяцев находится в Брацлавский общине. Однако стратегически важный путь принадлежит соседней.

Отделение полиции Боярки Фастовского района Киевской области теперь называется не Боярское и не Фастовское, а Бучанское. Правоохранителей переселили сюда после реорганизаций районов. Боярские теперь ютятся в нескольких кабинетах на верхних этажах.

Реформа децентрализаций — одна из самых успешных в стране. Однако пока она не закончилась, некоторые общины находятся буквально на распутье, поскольку возникают проблемы, которые мешают им развиваться.

Активистка из Забужья Ольга Непийвода пытается исправить последствия, по ее мнению, неправильной децентрализации. Дороги — ключевая проблема, поскольку ими можно доехать до больницы или за админуслугами. Путь находится в таком состоянии, что перевозчикам неинтересно пускать автобусы.

Соседней общине дорога не нужна. В родной Брацлавской отвечают, что имущество им не принадлежит. Ольга рассказала, что в Брацлав Забужье не хотело присоединяться. Новая община не торопится решать и свои проблемы, например, достройку водопровода. Село входило в ОТО как самое богатое с бюджетом почти 3 млн грн.

Боярчанин Анатолий знает, что полиция Боярки потеряла помещение из-за переформатирования районов, однако логики не понимает. В полиции Киевщины объяснили, что Бучанский район — новый, помещения для райотдела там не было, поэтому отдали боярское.

Это не единственная проблема — денег недостаточно. По его мнению, неправильно начисляется реверсная дотация. Речь идет о сборе, который более богатые общины платят в пользу бедных. Во время него начисляют налоги, которые платят жители общины, и количество самих жильцов.

В Министерстве развития общества и территорий письменно ответили: если община не согласна с тем, куда ее присоединили, может подать в суд. Хотя закон передела ОТО не предусматривает.

По остальным вопросам — надо договариваться с соседями или органами власти. Именно благодаря децентрализации общины наконец получили шанс на развитие. Реформа децентрализации раз о том, чтобы на территориях научились хозяйничать сами.

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