Реформа децентралізації: громада не згодна із тим, до якої ОТГ її приєднали – що робити

Успішна децентралізація: що робити, коли громада не згодна із тим, до якої ОТГ її приєднали

Реформа децентралізації стала одною з найуспішніших в Україні. Однак іноді громади не згодні з тим, до якої ОТГ її приєднали, або не погоджуються з розподілом районів.

Водночас експерти вказують, що громади мали достатньо часу, щоб вирішити з ким об’єднуватися. Що робити зараз – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Одна з розбитих доріг веде в село Забужжя, яке дев’ять місяців перебуває у Брацлавській громаді. Однак стратегічно важливий шлях належить сусідній.

Відділення поліції Боярки Фастівського району Київщини тепер називається не Боярське і не Фастівське, а Бучанське. Правоохоронців переселили сюди після реорганізацій районів. Боярські тепер туляться у декількох кабінетах на верхніх поверхах.

Реформа децентралізацій – одна із найуспішніших у країні. Однак доки вона не завершилася, деякі громади перебувають буквально на роздоріжжі, оскільки виникають проблеми, які заважають їм розвиватися.

Активістка із Забужжя Ольга Непийвода намагається виправити наслідки, на її думку, неправильної децентралізації. Дороги – ключова проблема, оскільки ними можна доїхати до лікарні чи за адмінпослугами. Шлях перебуває у такому стані, що перевізникам нецікаво пускати автобуси.

Сусідній громаді дорога не потрібна. У рідній Брацлавській відповідають, що майно не їхнє. Ольга розповіла, що до Брацлава Забужжя не хотіло приєднуватися. Нова громада не квапиться вирішувати й свої проблеми, наприклад, добудову водогону. Село входило в ОТГ як найбагатше з бюджетом у майже 3 млн грн.

Боярчанин Анатолій знає, що поліція Боярки втратила приміщення через переформатування районів, однак логіки не розуміє. У поліції Київщини пояснили, що Бучанський район – новий, приміщення для райвідділку там не було, тому віддали боярське.

Це не єдина проблема – грошей недостатньо. На його думку, неправильно нараховується реверсна дотація. Йдеться про збір, який багатші громади платять на користь бідніших. Під час нього нараховують податки, які платять жителі громади, та кількість самих мешканців.

У Міністерстві розвитку громади та територій письмово відповіли: якщо громада не згодна з тим, куди її приєднали, може подати до суду. Хоча закон переділу ОТГ не передбачає.

Щодо решти питань – треба домовлятися із сусідами чи органами влади. Саме завдяки децентралізації громади нарешті отримали шанс на розвиток. Реформа децентралізації якраз про те, щоб на територіях навчилися господарювати самі.

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