Оборудование за 60 тыс.: как учат на автослесарей и сварщиков в Ковеле

Ковельское профессионально-техническое училище на Волыни обучает квалифицированных автослесарей, сантехников, сварщиков. Три года назад оно был на грани закрытия, сейчас – на пике развития.

Получили современное оборудование на 60 тыс. евро благодаря поддержке Европы. Ранее будущие слесари просились на практику на местные СТО, теперь всему могут научиться на месте – шиномонтаж на новом оборудовании, диагностика ходовой, электроприборов, вытачивание различных деталей.

На одно ученическое место там несколько претендентов. Таких центров по области 11. Участие в европроектах дает возможность вывести профессионально-техническое образование на новый уровень, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда.

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Сейчас на рынке труда почти 5 тыс. вакансий сантехников и 4 тыс. для слесарей по ремонту автомобилей, столько же – для токарей. А на учете в службе занятости почти половина безработных с высшим образованием.

Спрос на квалифицированные кадры в несколько раз превышает предложение – поэтому служба занятости организует профессиональное обучение для тех, кто хочет сменить специальность. В Украине с начала года такую ​​переподготовку прошли почти 130 тыс. безработных.

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