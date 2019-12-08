Устаткування за 60 тис.: як вчать на автослюсарів і зварювальників у Ковелі
Ковельське професійно-технічне училище на Волині навчає кваліфікованих автослюсарів, сантехніків, зварювальників. Три роки тому воно було на межі закриття, нині – на піку розвитку.
Отримали сучасне обладнання на 60 тис. євро завдяки підтримці Європи. Раніше майбутні слюсарі просилися на практику на місцеві СТО, тепер усьому можуть навчитися на місці – шиномонтаж на новому устаткуванні, діагностика ходової, електроприладів, виточування різних деталей.
На одне учнівське місце там кілька претендентів. Таких центрів по області 11. Участь у європроектах дає можливість вивести професійно-технічну освіту на новий рівень, щоби випускники були затребувані на ринку праці.
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Нині на ринку праці майже 5 тис. вакансій для сантехніків та 4 тис. для слюсарів з ремонту автомобілів, стільки ж – для токарів. А на обліку в службі зайнятості майже половина безробітних з вищою освітою.
Попит на кваліфіковані кадри у кілька разів перевищує пропозицію – тож служба зайнятості організовує професійне навчання для тих, хто хоче змінити фах. В Україні з початку року таку перепідготовку пройшли майже 130 тис. безробітних.
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